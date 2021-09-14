Главное на сегодня.
Готовьте ваши сертификатыС понедельника, 13 сентября, при входе в рестораны и культурно-развлекательные заведения, а также для участия в проходящих в помещениях мероприятиях необходимо будет предъявлять Covid-сертификат. Эта мера будет действовать до 24 января 2022 года.
Русские и грузинские художники на женевских торгахДаже если вы не собираетесь ничего покупать, посещение предвосхищающей аукцион выставки вполне можно расценить, как поход в музей. А глядишь, чем-то и соблазнитесь.
99% против 1%?26 сентября граждане Швейцарии будут голосовать по инициативе «Снизить налоги на заработную плату, справедливо облагать капитал», более известной как «Инициатива 99%». В чем же ее суть?
Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйстаФедеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.
Русские и грузинские художники на женевских торгахДаже если вы не собираетесь ничего покупать, посещение предвосхищающей аукцион выставки вполне можно расценить, как поход в музей. А глядишь, чем-то и соблазнитесь.
Готовьте ваши сертификатыС понедельника, 13 сентября, при входе в рестораны и культурно-развлекательные заведения, а также для участия в проходящих в помещениях мероприятиях необходимо будет предъявлять Covid-сертификат. Эта мера будет действовать до 24 января 2022 года.