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пятница, 10 сентября 2021 года   

Главное на сегодня.
Культура

Русские и грузинские художники на женевских торгах

Надежда Сикорская, Женева

Даже если вы не собираетесь ничего покупать, посещение предвосхищающей аукцион выставки вполне можно расценить, как поход в музей. А глядишь, чем-то и соблазнитесь.

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Политика

Романдия борется с рекламой

Заррина Салимова, Женева-Невшатель

Некоторые кантоны Западной Швейцарии объявили войну рекламным щитам: если власти Невшателя хотят запретить только сексистскую рекламу, то в Женеве и вовсе не против избавиться от любых объявлений.

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Встреча с Сашей Филипенко | Rencontre avec Sasha Filipenko
суббота, 18 сентября 2021 года
Фестиваль уличных мультфильмов |
воскресенье, 31 октября 2021 года
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Готовьте ваши сертификаты

С понедельника, 13 сентября, при входе в рестораны и культурно-развлекательные заведения, а также для участия в проходящих в помещениях мероприятиях необходимо будет предъявлять Covid-сертификат. Эта мера будет действовать до 24 января 2022 года.

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