Главное на сегодня.
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Культура
Русские и грузинские художники на женевских торгахНадежда Сикорская, Женева
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Даже если вы не собираетесь ничего покупать, посещение предвосхищающей аукцион выставки вполне можно расценить, как поход в музей. А глядишь, чем-то и соблазнитесь.
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Политика
Романдия борется с рекламойЗаррина Салимова, Женева-Невшатель
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Некоторые кантоны Западной Швейцарии объявили войну рекламным щитам: если власти Невшателя хотят запретить только сексистскую рекламу, то в Женеве и вовсе не против избавиться от любых объявлений.
Готовьте ваши сертификатыС понедельника, 13 сентября, при входе в рестораны и культурно-развлекательные заведения, а также для участия в проходящих в помещениях мероприятиях необходимо будет предъявлять Covid-сертификат. Эта мера будет действовать до 24 января 2022 года.
Почта Швейцарии приглашает хакеров… чтобы протестировать систему электронного голосования и найти в ней неполадки. За подтвержденные случаи предусмотрено вознаграждение в размере от 100 до 230 000 евро.
Невероятная судьба Томаса ЦурбухенаУроженец кантона Берн, в настоящее время руководящий всеми исследовательскими миссиями НАСА, оказался проездом на родине.
Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературыРожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.
Готовьте ваши сертификатыС понедельника, 13 сентября, при входе в рестораны и культурно-развлекательные заведения, а также для участия в проходящих в помещениях мероприятиях необходимо будет предъявлять Covid-сертификат. Эта мера будет действовать до 24 января 2022 года.
Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйстаФедеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.