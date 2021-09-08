Здоровье Готовьте ваши сертификаты Заррина Салимова, Берн С понедельника, 13 сентября, при входе в рестораны и культурно-развлекательные заведения, а также для участия в проходящих в помещениях мероприятиях необходимо будет предъявлять Covid-сертификат. Эта мера будет действовать до 24 января 2022 года. подробнее