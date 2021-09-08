Главное на сегодня.
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Здоровье
Готовьте ваши сертификатыЗаррина Салимова, Берн
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С понедельника, 13 сентября, при входе в рестораны и культурно-развлекательные заведения, а также для участия в проходящих в помещениях мероприятиях необходимо будет предъявлять Covid-сертификат. Эта мера будет действовать до 24 января 2022 года.
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Жизнь в Швейцарии
Осенние прогулки по долине БрегальяЛейла Бабаева, Сольо
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Чем хороша прогулка по долине Брегалья в кантоне Граубюнден, откуда берет начало фестиваль каштанов и когда он пройдет в этом году, вы узнаете из нашей статьи.
Делать и знать, как делатьПод таким лозунгом пройдут Дни eвропейского наследия - 2021, массовая просветительская акция, проводимая в 50 странах старого континента по инициативе Совета Европы и при поддержке Европейского Союза. В альпийской республике она проходит в 28-й раз.
Почта Швейцарии приглашает хакеров… чтобы протестировать систему электронного голосования и найти в ней неполадки. За подтвержденные случаи предусмотрено вознаграждение в размере от 100 до 230 000 евро.
Невероятная судьба Томаса ЦурбухенаУроженец кантона Берн, в настоящее время руководящий всеми исследовательскими миссиями НАСА, оказался проездом на родине.
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.
Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературыРожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.
Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйстаФедеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.