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воскресенье, 31 октября 2021 года
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Covid-сертификат: Берн предпочитает подождать

 Подавляющее большинство кантонов и социальных партнеров поддержали предложение правительства о расширении сферы действия Covid-сертификатов. Федеральный совет, в свою очередь, решил не вводить эту меру – пока.

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«Война и мир», до премьеры

 Историческое полотно, созданное Сергеем Прокофьевым на основе романа Льва Толстого, впервые представят в Швейцарии – на сцене Большого театра Женевы.

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Делать и знать, как делать

Под таким лозунгом пройдут Дни eвропейского наследия - 2021, массовая просветительская акция, проводимая в 50 странах старого континента по инициативе Совета Европы и при поддержке Европейского Союза. В альпийской республике она проходит в 28-й раз.  

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Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйста

 Федеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.

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