Главное на сегодня.
Covid-сертификат: Берн предпочитает подождатьПодавляющее большинство кантонов и социальных партнеров поддержали предложение правительства о расширении сферы действия Covid-сертификатов. Федеральный совет, в свою очередь, решил не вводить эту меру – пока.
«Война и мир», до премьерыИсторическое полотно, созданное Сергеем Прокофьевым на основе романа Льва Толстого, впервые представят в Швейцарии – на сцене Большого театра Женевы.
Делать и знать, как делатьПод таким лозунгом пройдут Дни eвропейского наследия - 2021, массовая просветительская акция, проводимая в 50 странах старого континента по инициативе Совета Европы и при поддержке Европейского Союза. В альпийской республике она проходит в 28-й раз.
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.
Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературыРожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.
Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйстаФедеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.