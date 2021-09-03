Здоровье Швейцарцы прибавили в весе Заррина Салимова, Санкт-Галлен Согласно исследованию Университета Санкт-Галлена, за время пандемии жители Швейцарии в среднем поправились на 3,3 килограмма по сравнению с 2019 годом. Для сравнения: в период с 2014 по 2019 годы прибавка в весе составляла всего 100 граммов. подробнее