Главное на сегодня.
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Культура
Делать и знать, как делатьНадежда Сикорская, Берн
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Под таким лозунгом пройдут Дни eвропейского наследия - 2021, массовая просветительская акция, проводимая в 50 странах старого континента по инициативе Совета Европы и при поддержке Европейского Союза. В альпийской республике она проходит в 28-й раз.
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Здоровье
Швейцарцы прибавили в весеЗаррина Салимова, Санкт-Галлен
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Согласно исследованию Университета Санкт-Галлена, за время пандемии жители Швейцарии в среднем поправились на 3,3 килограмма по сравнению с 2019 годом. Для сравнения: в период с 2014 по 2019 годы прибавка в весе составляла всего 100 граммов.
Необычное путешествие в ШвейцариюТуристическая организация Suisse Tourisme разыгрывает интересные призы, победитель получит возможность посетить Конфедерацию в сопровождении пяти друзей, при этом перелет в альпийскую республику будет оплачен, а каждый из компании счастливчиков получит проездной Swiss Travel Pass.
Covid-сертификат: Берн предпочитает подождатьПодавляющее большинство кантонов и социальных партнеров поддержали предложение правительства о расширении сферы действия Covid-сертификатов. Федеральный совет, в свою очередь, решил не вводить эту меру – пока.
Фотограф Лина Кирилюк и ее хроника эмоций пандемииПоводом для беседы с нашей сегодняшней гостьей стало открытие в Берне ее первой фотовыставки, посвященной всему спектру наших переживаний во время локдауна.
Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературыРожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.
Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйстаФедеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.