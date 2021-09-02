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четверг, 2 сентября 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-сертификат: Берн предпочитает подождать

Заррина Салимова, Берн

Подавляющее большинство кантонов и социальных партнеров поддержали предложение правительства о расширении сферы действия Covid-сертификатов. Федеральный совет, в свою очередь, решил не вводить эту меру – пока.

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Культура

Истина – в вине

Лейла Бабаева, Гранво

В кантоне Во открылся музей Maison Lavaux, посвященный виндельческому региону Лаво и расположенным в нем террасовым виноградникам, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рассказываем подробно.

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воскресенье, 31 октября 2021 года
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Covid-сертификат: Берн предпочитает подождать

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