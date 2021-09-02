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Здоровье
Covid-сертификат: Берн предпочитает подождатьЗаррина Салимова, Берн
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Подавляющее большинство кантонов и социальных партнеров поддержали предложение правительства о расширении сферы действия Covid-сертификатов. Федеральный совет, в свою очередь, решил не вводить эту меру – пока.
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Культура
Истина – в винеЛейла Бабаева, Гранво
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В кантоне Во открылся музей Maison Lavaux, посвященный виндельческому региону Лаво и расположенным в нем террасовым виноградникам, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рассказываем подробно.
Необычное путешествие в ШвейцариюТуристическая организация Suisse Tourisme разыгрывает интересные призы, победитель получит возможность посетить Конфедерацию в сопровождении пяти друзей, при этом перелет в альпийскую республику будет оплачен, а каждый из компании счастливчиков получит проездной Swiss Travel Pass.
Легенда о швейцарском рае. 27. Альбрехт фон Галлер — «немецкий Вергилий»Читатели «Нашей Газеты» уже знают, что после триумфального шествия по Европе романа Жан-Жака Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» зародился романтический образ Швейцарии. Однако Руссо был не первым, кто воздал хвалу красоте природы Швейцарии. Среди первопроходцев – его соотечественник, естествоиспытатель и поэт Альбрехт фон Галлер.
Читать время по рукеЧто объединяет выдающегося женевского часовщика Франсуа-Поля Журна, легендарного голливудского режиссера Фрэнсиса Форда Копполу и жившего в XVI веке французского хирурга Амбруаза Паре? Уникальные часы F.P.Journe FFC BLUE!
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.
Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературыРожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.
Covid-сертификат: Берн предпочитает подождатьПодавляющее большинство кантонов и социальных партнеров поддержали предложение правительства о расширении сферы действия Covid-сертификатов. Федеральный совет, в свою очередь, решил не вводить эту меру – пока.