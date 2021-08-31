Главное на сегодня.
Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйстаФедеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.
Вечно звонящий тревогуВ прошлое воскресенье в Фонде Яна Михальского в Монрише почтили память знаменитого издателя Владимира Димитриевича, внесшего большой вклад в продвижение русской литературы во французских переводах.
Легенда о швейцарском рае. 27. Альбрехт фон Галлер — «немецкий Вергилий»Читатели «Нашей Газеты» уже знают, что после триумфального шествия по Европе романа Жан-Жака Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» зародился романтический образ Швейцарии. Однако Руссо был не первым, кто воздал хвалу красоте природы Швейцарии. Среди первопроходцев – его соотечественник, естествоиспытатель и поэт Альбрехт фон Галлер.
Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературыРожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.
Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйстаФедеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.