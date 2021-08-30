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Жизнь в Швейцарии
Более дешевая парковка для электромобилей в БернеЗаррина Салимова, Берн
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Припарковать автомобиль в городе федерального значения в следующем году станет значительно дороже, при этом владельцы автомобилей на обычных двигателях должны будут платить больше, чем те, кто ездит на электромобилях.
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Швейцарский стиль
Читать время по рукеЗаррина Салимова, Женева
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Что объединяет выдающегося женевского часовщика Франсуа-Поля Журна, легендарного голливудского режиссера Фрэнсиса Форда Копполу и жившего в XVI веке французского хирурга Амбруаза Паре? Уникальные часы F.P.Journe FFC BLUE!
Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйстаФедеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.
Базель – зеленая столица Европы?Город подал заявку на получение премии Европейской комисии и надеется выиграть ее в 2025 году.
Вечно звонящий тревогуВ прошлое воскресенье в Фонде Яна Михальского в Монрише почтили память знаменитого издателя Владимира Димитриевича, внесшего большой вклад в продвижение русской литературы во французских переводах.
Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйстаФедеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.
Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературыРожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.