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понедельник, 30 августа 2021 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Более дешевая парковка для электромобилей в Берне

Заррина Салимова, Берн

Припарковать автомобиль в городе федерального значения в следующем году станет значительно дороже, при этом владельцы автомобилей на обычных двигателях должны будут платить больше, чем те, кто ездит на электромобилях.

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Швейцарский стиль

Читать время по руке

Заррина Салимова, Женева

Что объединяет выдающегося женевского часовщика Франсуа-Поля Журна, легендарного голливудского режиссера Фрэнсиса Форда Копполу и жившего в XVI веке французского хирурга Амбруаза Паре? Уникальные часы F.P.Journe FFC BLUE!

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воскресенье, 31 октября 2021 года
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Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйста

 Федеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.

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Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйста

 Федеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.

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