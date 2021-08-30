Жизнь в Швейцарии Более дешевая парковка для электромобилей в Берне Заррина Салимова, Берн Припарковать автомобиль в городе федерального значения в следующем году станет значительно дороже, при этом владельцы автомобилей на обычных двигателях должны будут платить больше, чем те, кто ездит на электромобилях. подробнее