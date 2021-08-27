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пятница, 27 августа 2021 года   

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Культура

Легенда о швейцарском рае. 27. Альбрехт фон Галлер — «немецкий Вергилий»

Наталья Белова, Берн

Читатели «Нашей Газеты» уже знают, что после триумфального шествия по Европе романа Жан-Жака Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» зародился романтический образ Швейцарии. Однако Руссо был не первым, кто воздал хвалу красоте природы Швейцарии. Среди первопроходцев – его соотечественник, естествоиспытатель и поэт Альбрехт фон Галлер.

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