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Культура
Легенда о швейцарском рае. 27. Альбрехт фон Галлер — «немецкий Вергилий»Наталья Белова, Берн
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Читатели «Нашей Газеты» уже знают, что после триумфального шествия по Европе романа Жан-Жака Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» зародился романтический образ Швейцарии. Однако Руссо был не первым, кто воздал хвалу красоте природы Швейцарии. Среди первопроходцев – его соотечественник, естествоиспытатель и поэт Альбрехт фон Галлер.
Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйстаФедеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.
Жизнь во лжиНа «бродячей» сцене фестиваля Scène Vagabonde играют пьесу Гарольда Пинтера «Предательство».
Базель – зеленая столица Европы?Город подал заявку на получение премии Европейской комисии и надеется выиграть ее в 2025 году.
Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйстаФедеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.
Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературыРожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.