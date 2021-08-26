Александр Олигеров – российский художник, много выставлявшийся дома и за рубежом, но прежде никогда не привозивший свои картины в Швейцарию. Для него встреча с женевской публикой – долгожданный дебют. А для художницы Марины Ромаш это волнующий момент «пробы пера» в качестве организатора выставки.