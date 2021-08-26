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Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйстаЗаррина Салимова, Берн
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Федеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.
В музейном парке все под контролемМузеи Ла Шо-де-Фона объединились и придумали оригинальный проект, в котором может принять участие каждый желающий – на свежем воздухе и совершенно бесплатно.
Жизнь во лжиНа «бродячей» сцене фестиваля Scène Vagabonde играют пьесу Гарольда Пинтера «Предательство».
Базель – зеленая столица Европы?Город подал заявку на получение премии Европейской комисии и надеется выиграть ее в 2025 году.
Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературыРожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.
Швейцарцы женятся все режеЖители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.
Белый ветер надеждыАлександр Олигеров – российский художник, много выставлявшийся дома и за рубежом, но прежде никогда не привозивший свои картины в Швейцарию. Для него встреча с женевской публикой – долгожданный дебют. А для художницы Марины Ромаш это волнующий момент «пробы пера» в качестве организатора выставки.