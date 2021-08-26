Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 26 августа 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйста

Заррина Салимова, Берн

Федеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.1
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 80.78
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Фестиваль уличных мультфильмов |
воскресенье, 31 октября 2021 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В музейном парке все под контролем

 Музеи Ла Шо-де-Фона объединились и придумали оригинальный проект, в котором может принять участие каждый желающий – на свежем воздухе и совершенно бесплатно.

Всего просмотров: 1,100

Жизнь во лжи

 На «бродячей» сцене фестиваля Scène Vagabonde играют пьесу Гарольда Пинтера «Предательство».

Всего просмотров: 916

Базель – зеленая столица Европы?

 Город подал заявку на получение премии Европейской комисии и надеется выиграть ее в 2025 году.

Всего просмотров: 642
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературы

 Рожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.

Всего просмотров: 3,515

Швейцарцы женятся все реже

 Жители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.

Всего просмотров: 1,765

Белый ветер надежды

 Фото - Наша газета Александр Олигеров – российский художник, много выставлявшийся дома и за рубежом, но прежде никогда не привозивший свои картины в Швейцарию. Для него встреча с женевской публикой – долгожданный дебют. А для художницы Марины Ромаш это волнующий момент «пробы пера» в качестве организатора выставки.

Всего просмотров: 5,573
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top