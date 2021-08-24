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среда, 25 августа 2021 года   

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Культура

Вечно звонящий тревогу

Надежда Сикорская, Монрише

В прошлое воскресенье в Фонде Яна Михальского в Монрише почтили память знаменитого издателя Владимира Димитриевича, внесшего большой вклад в продвижение русской литературы во французских переводах.

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воскресенье, 31 октября 2021 года
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