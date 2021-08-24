Главное на сегодня.
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Культура
Вечно звонящий тревогуНадежда Сикорская, Монрише
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В прошлое воскресенье в Фонде Яна Михальского в Монрише почтили память знаменитого издателя Владимира Димитриевича, внесшего большой вклад в продвижение русской литературы во французских переводах.
Зачем Швейцария хочет дать ЕС миллиард франков?Комиссия Совета кантонов по внешней политике одобрила представленный Федеральным советом проект касательно выделения второго миллиарда на реализацию программ в ЕС. Парламент проголосует по этому вопросу на осенней сессии, однако маловероятно, что он согласится с правительством.
В музейном парке все под контролемМузеи Ла Шо-де-Фона объединились и придумали оригинальный проект, в котором может принять участие каждый желающий – на свежем воздухе и совершенно бесплатно.
Жизнь во лжиНа «бродячей» сцене фестиваля Scène Vagabonde играют пьесу Гарольда Пинтера «Предательство».
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.
Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературыРожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.
Белый ветер надеждыАлександр Олигеров – российский художник, много выставлявшийся дома и за рубежом, но прежде никогда не привозивший свои картины в Швейцарию. Для него встреча с женевской публикой – долгожданный дебют. А для художницы Марины Ромаш это волнующий момент «пробы пера» в качестве организатора выставки.