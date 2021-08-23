Главное на сегодня.
Зачем Швейцария хочет дать ЕС миллиард франков?Комиссия Совета кантонов по внешней политике одобрила представленный Федеральным советом проект касательно выделения второго миллиарда на реализацию программ в ЕС. Парламент проголосует по этому вопросу на осенней сессии, однако маловероятно, что он согласится с правительством.
Гузель Яхина и ее «Дети»Выход в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc романа «Дети мои» на французском языке дал нам повод для новой беседы с известной российской писательницей, которой мы задали тринадцать вопросов. В швейцарских книжных магазинах книга в переводе Мод Мабийар появится уже завтра, 19 августа 2021 года.
Благородным металлам нашли заменуИспользуя марганец, исследователи из Базельского университета создали новый вид соединений с многообещающими свойствами, позволяющими заменить молекулярные структуры на основе благородных металлов в смартфонах.
Швейцарцы женятся все режеЖители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.
Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературыРожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.