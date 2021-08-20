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пятница, 20 августа 2021 года   

Главное на сегодня.
Культура

В музейном парке все под контролем

Надежда Сикорская, Ла Шо-де-Фон

Музеи Ла Шо-де-Фона объединились и придумали оригинальный проект, в котором может принять участие каждый желающий на свежем воздухе и совершенно бесплатно.

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воскресенье, 31 октября 2021 года
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