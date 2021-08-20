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Культура
В музейном парке все под контролемНадежда Сикорская, Ла Шо-де-Фон
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Музеи Ла Шо-де-Фона объединились и придумали оригинальный проект, в котором может принять участие каждый желающий – на свежем воздухе и совершенно бесплатно.
«Язык принадлежит народу»Такова основная мысль петиции, запущенной инициативной группой против реформы орфографии французского языка, предлагаемой Межкантональной конференцией Романдской Швейцарии по государственному образованию.
Зачем Швейцария хочет дать ЕС миллиард франков?Комиссия Совета кантонов по внешней политике одобрила представленный Федеральным советом проект касательно выделения второго миллиарда на реализацию программ в ЕС. Парламент проголосует по этому вопросу на осенней сессии, однако маловероятно, что он согласится с правительством.
Гузель Яхина и ее «Дети»Выход в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc романа «Дети мои» на французском языке дал нам повод для новой беседы с известной российской писательницей, которой мы задали тринадцать вопросов. В швейцарских книжных магазинах книга в переводе Мод Мабийар появится уже завтра, 19 августа 2021 года.
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.
Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературыРожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.
Швейцарцы женятся все режеЖители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.