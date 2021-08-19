Политика Зачем Швейцария хочет дать ЕС миллиард франков? Лейла Бабаева, Берн Комиссия Совета кантонов по внешней политике одобрила представленный Федеральным советом проект касательно выделения второго миллиарда на реализацию программ в ЕС. Парламент проголосует по этому вопросу на осенней сессии, однако маловероятно, что он согласится с правительством. подробнее