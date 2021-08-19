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Политика
Зачем Швейцария хочет дать ЕС миллиард франков?Лейла Бабаева, Берн
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Комиссия Совета кантонов по внешней политике одобрила представленный Федеральным советом проект касательно выделения второго миллиарда на реализацию программ в ЕС. Парламент проголосует по этому вопросу на осенней сессии, однако маловероятно, что он согласится с правительством.
«Наш» леопардовый августНаша Газета уже предлагала вашему вниманию обзор программы нынешнего кинофестиваля в Локарно, а теперь читайте личные впечатления читательницы, откликнувшейся на наше приглашение делиться всем самым интересным.
Экспериментальный дизайн в ЦюрихеДо 5 сентября в городе на Лиммате проходит третья биеннале дизайна, где будут представлены двенадцать инсталляций на темы переработки отходов, алгоритмического дизайна, защиты данных и виртуальной реальности.
«Язык принадлежит народу»Такова основная мысль петиции, запущенной инициативной группой против реформы орфографии французского языка, предлагаемой Межкантональной конференцией Романдской Швейцарии по государственному образованию.
Швейцарцы женятся все режеЖители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.
Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературыРожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.