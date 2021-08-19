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четверг, 19 августа 2021 года   

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Политика

Зачем Швейцария хочет дать ЕС миллиард франков?

Лейла Бабаева, Берн

Комиссия Совета кантонов по внешней политике одобрила представленный Федеральным советом проект касательно выделения второго миллиарда на реализацию программ в ЕС. Парламент проголосует по этому вопросу на осенней сессии, однако маловероятно, что он согласится с правительством.

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