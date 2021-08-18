Главное на сегодня.
|
Наши люди
Гузель Яхина и ее «Дети»Надежда Сикорская, Женева
подробнее
Выход в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc романа «Дети мои» на французском языке дал нам повод для новой беседы с известной российской писательницей, которой мы задали тринадцать вопросов. В швейцарских книжных магазинах книга в переводе Мод Мабийар появится уже завтра, 19 августа 2021 года.
Климат, человечество и швейцарский подходВ понедельник 9 августа Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) представила отчет, в котором сказано, что ряд изменений климата, спровоцированных человеческой деятельностью, необратимы вплоть до тысячелетий вперед.
Covid-19: вакцинируйтесь или платите за тест?Федеральный совет предлагает прекратить финансирование тестов при отсутствии симптомов с 1 октября. Те, кто не сделал прививку или не перенес инфекцию и желает принять участие в мероприятии, где требуется предоставить Covid-сертификат, должны будут сами оплачивать тесты.
«Наш» леопардовый августНаша Газета уже предлагала вашему вниманию обзор программы нынешнего кинофестиваля в Локарно, а теперь читайте личные впечатления читательницы, откликнувшейся на наше приглашение делиться всем самым интересным.
Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературыРожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.
Швейцарцы женятся все режеЖители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.