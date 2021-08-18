Наши люди Гузель Яхина и ее «Дети» Надежда Сикорская, Женева Выход в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc романа «Дети мои» на французском языке дал нам повод для новой беседы с известной российской писательницей, которой мы задали тринадцать вопросов. В швейцарских книжных магазинах книга в переводе Мод Мабийар появится уже завтра, 19 августа 2021 года. подробнее