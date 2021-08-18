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среда, 18 августа 2021 года   

Главное на сегодня.
Наши люди

Гузель Яхина и ее «Дети»

Надежда Сикорская, Женева

Выход в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc романа «Дети мои» на французском языке дал нам повод для новой беседы с известной российской писательницей, которой мы задали тринадцать вопросов. В швейцарских книжных магазинах книга в переводе Мод Мабийар появится уже завтра, 19 августа 2021 года.

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воскресенье, 31 октября 2021 года
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