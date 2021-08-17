Федеральный совет предлагает прекратить финансирование тестов при отсутствии симптомов с 1 октября. Те, кто не сделал прививку или не перенес инфекцию и желает принять участие в мероприятии, где требуется предоставить Covid-сертификат, должны будут сами оплачивать тесты.