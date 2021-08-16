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понедельник, 16 августа 2021 года   

Главное на сегодня.
Образование и наука

«Язык принадлежит народу»

Надежда Сикорская, Женева

Такова основная мысль петиции, запущенной инициативной группой против реформы орфографии французского языка, предлагаемой Межкантональной конференцией Романдской Швейцарии по государственному образованию.

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воскресенье, 31 октября 2021 года
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