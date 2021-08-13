На днях были опубликованы два связанных между собой документа: доклад властей кантона Во об эффективности вакцинации от коронавируса и подробный отчет Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) о том, сколько вакцинированных человек в Швейцарии заболели ковидом и в какой степени тяжести.