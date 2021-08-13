Главное на сегодня.
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Культура
«Наш» леопардовый августНана Гобешия, Локарно
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Наша Газета уже предлагала вашему вниманию обзор программы нынешнего кинофестиваля в Локарно, а теперь читайте личные впечатления читательницы, откликнувшейся на наше приглашение делиться всем самым интересным.
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Швейцарский стиль
Экспериментальный дизайн в ЦюрихеЗаррина Салимова, Цюрих
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До 5 сентября в городе на Лиммате проходит третья биеннале дизайна, где будут представлены двенадцать инсталляций на темы переработки отходов, алгоритмического дизайна, защиты данных и виртуальной реальности.
Covid-19: можно ли заразиться, несмотря на прививку?На днях были опубликованы два связанных между собой документа: доклад властей кантона Во об эффективности вакцинации от коронавируса и подробный отчет Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) о том, сколько вакцинированных человек в Швейцарии заболели ковидом и в какой степени тяжести.
Однополые браки: да или нет?26 сентября жители Швейцарии будут голосовать по вопросу о «браке для всех». Что конкретно изменится для однополых пар в юридическом плане, если швейцарцы скажут «да»?
Улицы – пешеходам?Из городов Швейцарии все активнее выживают автомобилистов, и как противостоять этому процессу, совершенно непонятно.
Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературыРожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.
Швейцарцы женятся все режеЖители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.