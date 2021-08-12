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четверг, 12 августа 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: вакцинируйтесь или платите за тест?

Заррина Салимова, Берн

Федеральный совет предлагает прекратить финансирование тестов при отсутствии симптомов с 1 октября. Те, кто не сделал прививку или не перенес инфекцию и желает принять участие в мероприятии, где требуется предоставить Covid-сертификат, должны будут сами оплачивать тесты.

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Политика

Климат, человечество и швейцарский подход

Лейла Бабаева, Женева-Берн

В понедельник 9 августа Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) представила отчет, в котором сказано, что ряд изменений климата, спровоцированных человеческой деятельностью, необратимы вплоть до тысячелетий вперед.

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воскресенье, 31 октября 2021 года
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Covid-19: можно ли заразиться, несмотря на прививку?

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