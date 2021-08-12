Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: вакцинируйтесь или платите за тест?Заррина Салимова, Берн
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Федеральный совет предлагает прекратить финансирование тестов при отсутствии симптомов с 1 октября. Те, кто не сделал прививку или не перенес инфекцию и желает принять участие в мероприятии, где требуется предоставить Covid-сертификат, должны будут сами оплачивать тесты.
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Политика
Климат, человечество и швейцарский подходЛейла Бабаева, Женева-Берн
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В понедельник 9 августа Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) представила отчет, в котором сказано, что ряд изменений климата, спровоцированных человеческой деятельностью, необратимы вплоть до тысячелетий вперед.
Covid-19: можно ли заразиться, несмотря на прививку?На днях были опубликованы два связанных между собой документа: доклад властей кантона Во об эффективности вакцинации от коронавируса и подробный отчет Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) о том, сколько вакцинированных человек в Швейцарии заболели ковидом и в какой степени тяжести.
Как Швейцария стала туристической МеккойТуристическая индустрия стала одной из главных экономических жертв пандемии коронавируса. Сегодня, когда гостям из постсоветского пространства все еще сложно приехать в Швейцарию «просто так», расскажем о зарождении туризма в этой стране.
Однополые браки: да или нет?26 сентября жители Швейцарии будут голосовать по вопросу о «браке для всех». Что конкретно изменится для однополых пар в юридическом плане, если швейцарцы скажут «да»?
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.
Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературыРожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.
Швейцарцы женятся все режеЖители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.