Главное на сегодня.
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Здоровье
Снова в школу во время пандемииЗаррина Салимова, Берн
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С приближением нового академического года многих все чаще беспокоят вопросы, как пандемия повлияет на организацию учебного процесса в этом году и какие меры защиты будут приняты в школах.
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Жизнь в Швейцарии
Улицы – пешеходам?Надежда Сикорская, Женева
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Из городов Швейцарии все активнее выживают автомобилистов, и как противостоять этому процессу, совершенно непонятно.
Covid-19: можно ли заразиться, несмотря на прививку?На днях были опубликованы два связанных между собой документа: доклад властей кантона Во об эффективности вакцинации от коронавируса и подробный отчет Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) о том, сколько вакцинированных человек в Швейцарии заболели ковидом и в какой степени тяжести.
Знаковые места ШвейцарииГде были основаны важные общественные организации Швейцарии? Какой город был столицей до Берна? Почему площадь Парадеплац – маленькая и большая одновременно? Ответы на эти и другие вопросы – в нашей статье.
Как Швейцария стала туристической МеккойТуристическая индустрия стала одной из главных экономических жертв пандемии коронавируса. Сегодня, когда гостям из постсоветского пространства все еще сложно приехать в Швейцарию «просто так», расскажем о зарождении туризма в этой стране.
Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературыРожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.
Швейцарцы женятся все режеЖители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.