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среда, 11 августа 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Снова в школу во время пандемии

Заррина Салимова, Берн

С приближением нового академического года многих все чаще беспокоят вопросы, как пандемия повлияет на организацию учебного процесса в этом году и какие меры защиты будут приняты в школах.

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Жизнь в Швейцарии

Улицы – пешеходам?

Надежда Сикорская, Женева

Из городов Швейцарии все активнее выживают автомобилистов, и как противостоять этому процессу, совершенно непонятно.

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воскресенье, 31 октября 2021 года
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Covid-19: можно ли заразиться, несмотря на прививку?

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