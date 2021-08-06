Главное на сегодня.
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Культура
Бернские медведи приглашают всех в музейЗаррина Салимова, Берн
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Начиная с завтрашнего дня и до конца августа вход в музеи Берна по субботам будет свободным. Рассказываем, какие выставки стоит посетить и куда сходить с детьми.
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Жизнь в Швейцарии
Как Швейцария стала туристической МеккойНаталья Белова, Женева
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Туристическая индустрия стала одной из главных экономических жертв пандемии коронавируса. Сегодня, когда гостям из постсоветского пространства все еще сложно приехать в Швейцарию «просто так», расскажем о зарождении туризма в этой стране.
На французской стороне – взгляд из ШвейцарииС 9 августа на всей территории Франции войдет в обиход «санитарный пропуск». Каковы последствия для жителей Швейцарии, планирующих провести отпуск в гостях у прекрасной соседки?
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.
На смерть УчителяВ ночь на 1 августа на 92-м году жизни скончался легендарный декан и до смерти президент факультета журналистики МГУ Ясен Николаевич Засурский.
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.
Язык как способ интеграции в ШвейцарииНаша читательница из Лугано Нана Гобешия делится собственным опытом, который может пригодиться и другим.
Швейцарцы женятся все режеЖители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.