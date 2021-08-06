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пятница, 6 августа 2021 года   

Главное на сегодня.
Культура

Бернские медведи приглашают всех в музей

Заррина Салимова, Берн

Начиная с завтрашнего дня и до конца августа вход в музеи Берна по субботам будет свободным. Рассказываем, какие выставки стоит посетить и куда сходить с детьми.

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Жизнь в Швейцарии

Как Швейцария стала туристической Меккой

Наталья Белова, Женева

Туристическая индустрия стала одной из главных экономических жертв пандемии коронавируса. Сегодня, когда гостям из постсоветского пространства все еще сложно приехать в Швейцарию «просто так», расскажем о зарождении туризма в этой стране. 

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