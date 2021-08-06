Жизнь в Швейцарии Как Швейцария стала туристической Меккой Наталья Белова, Женева Туристическая индустрия стала одной из главных экономических жертв пандемии коронавируса. Сегодня, когда гостям из постсоветского пространства все еще сложно приехать в Швейцарию «просто так», расскажем о зарождении туризма в этой стране. подробнее