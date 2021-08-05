Политика

Лейла Бабаева, Ольтен-Аарау-Цюрих

Где были основаны важные общественные организации Швейцарии? Какой город был столицей до Берна? Почему площадь Парадеплац – маленькая и большая одновременно? Ответы на эти и другие вопросы – в нашей статье.