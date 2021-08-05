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четверг, 5 августа 2021 года   

Главное на сегодня.
Политика

Знаковые места Швейцарии

Лейла Бабаева, Ольтен-Аарау-Цюрих

Где были основаны важные общественные организации Швейцарии? Какой город был столицей до Берна? Почему площадь Парадеплац – маленькая и большая одновременно? Ответы на эти и другие вопросы – в нашей статье.

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Швейцарский стиль

Олимпийские кимоно: из Японии с любовью

Заррина Салимова, Токио-Берн

По случаю проходящих в эти дни в Токио Олимпийских игр Япония создала уникальные кимоно для каждой из наций, участвующих в соревнованиях.

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