Главное на сегодня.
|
Политика
Знаковые места ШвейцарииЛейла Бабаева, Ольтен-Аарау-Цюрих
подробнее
Где были основаны важные общественные организации Швейцарии? Какой город был столицей до Берна? Почему площадь Парадеплац – маленькая и большая одновременно? Ответы на эти и другие вопросы – в нашей статье.
|
Швейцарский стиль
Олимпийские кимоно: из Японии с любовьюЗаррина Салимова, Токио-Берн
подробнее
По случаю проходящих в эти дни в Токио Олимпийских игр Япония создала уникальные кимоно для каждой из наций, участвующих в соревнованиях.
На французской стороне – взгляд из ШвейцарииС 9 августа на всей территории Франции войдет в обиход «санитарный пропуск». Каковы последствия для жителей Швейцарии, планирующих провести отпуск в гостях у прекрасной соседки?
Конфедерация готовится к Национальному днюВ воскресенье Швейцария отмечает 730-летие – официальными речами федеральных советников, торжествами в разных городах и, конечно, фейерверками.
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.
Швейцарцы женятся все режеЖители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.
Язык как способ интеграции в ШвейцарииНаша читательница из Лугано Нана Гобешия делится собственным опытом, который может пригодиться и другим.