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среда, 4 августа 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»

Заррина Салимова, Берн

… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.

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Культура

В тихом омутe

Надежда Сикорская, Морж

Главным гостем литературного фестиваля «Книги на набережной» станет испанский писатель Хавьер Серкас и его роман «Terra Alta».

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