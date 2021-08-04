Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»Заррина Салимова, Берн
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… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.
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Культура
В тихом омутeНадежда Сикорская, Морж
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Главным гостем литературного фестиваля «Книги на набережной» станет испанский писатель Хавьер Серкас и его роман «Terra Alta».
Конфедерация готовится к Национальному днюВ воскресенье Швейцария отмечает 730-летие – официальными речами федеральных советников, торжествами в разных городах и, конечно, фейерверками.
На французской стороне – взгляд из ШвейцарииС 9 августа на всей территории Франции войдет в обиход «санитарный пропуск». Каковы последствия для жителей Швейцарии, планирующих провести отпуск в гостях у прекрасной соседки?
Замуж в чужом платьеКупить или арендовать? Накануне главного дня своей жизни невесты по всему миру задаются таким вопросом и все чаще выбирают второе – по примеру Кэрри Симондс, которая вышла замуж за британского премьер-министра Бориса Джонсона во взятом на прокат платье стоимостью менее 50 фунтов.
Язык как способ интеграции в ШвейцарииНаша читательница из Лугано Нана Гобешия делится собственным опытом, который может пригодиться и другим.
Швейцарцы женятся все режеЖители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.
Новый тест для определения иммунитета к SARS-CoV-2Исследователи Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) и Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый и особенно чувствительный серологический тест для количественного определения нейтрализующих антител против SARS-CoV-2. Анализ позволяет измерить степень защиты от различных вариантов вируса.