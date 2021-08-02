Культура Глеб Панфилов и Инна Чурикова возвращаются в Локарно Заррина Салимова, Локарно Знаменитый российский режиссер и обладатель «Золотого леопарда» 1969 года представит на Пьяцца Гранде свой новый фильм «Сто минут из жизни Ивана Денисовича». Мировая премьера картины состоится в рамках кинофестиваля в Локарно, программа которого в этом году радует лентами на русском, украинском и грузинских языках. подробнее