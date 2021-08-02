Главное на сегодня.
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Культура
Глеб Панфилов и Инна Чурикова возвращаются в ЛокарноЗаррина Салимова, Локарно
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Знаменитый российский режиссер и обладатель «Золотого леопарда» 1969 года представит на Пьяцца Гранде свой новый фильм «Сто минут из жизни Ивана Денисовича». Мировая премьера картины состоится в рамках кинофестиваля в Локарно, программа которого в этом году радует лентами на русском, украинском и грузинских языках.
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Жизнь в Швейцарии
Швейцарский «фонарик» для анализа наркотиковЛейла Бабаева, Лозанна
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Исследователь из Лозаннского университета Флорентен Коппе создал для полиции портативное устройство NIRLab, позволяющее определить тип обнаруженных наркотиков за пять секунд. Разработка уже используется во многих кантонах.
Язык как способ интеграции в ШвейцарииНаша читательница из Лугано Нана Гобешия делится собственным опытом, который может пригодиться и другим.
Конфедерация готовится к Национальному днюВ воскресенье Швейцария отмечает 730-летие – официальными речами федеральных советников, торжествами в разных городах и, конечно, фейерверками.
Замуж в чужом платьеКупить или арендовать? Накануне главного дня своей жизни невесты по всему миру задаются таким вопросом и все чаще выбирают второе – по примеру Кэрри Симондс, которая вышла замуж за британского премьер-министра Бориса Джонсона во взятом на прокат платье стоимостью менее 50 фунтов.
Язык как способ интеграции в ШвейцарииНаша читательница из Лугано Нана Гобешия делится собственным опытом, который может пригодиться и другим.
Швейцарцы женятся все режеЖители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.
Новый тест для определения иммунитета к SARS-CoV-2Исследователи Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) и Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый и особенно чувствительный серологический тест для количественного определения нейтрализующих антител против SARS-CoV-2. Анализ позволяет измерить степень защиты от различных вариантов вируса.