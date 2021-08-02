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вторник, 3 августа 2021 года   

Главное на сегодня.
Культура

Глеб Панфилов и Инна Чурикова возвращаются в Локарно

Заррина Салимова, Локарно

Знаменитый российский режиссер и обладатель «Золотого леопарда» 1969 года представит на Пьяцца Гранде свой новый фильм «Сто минут из жизни Ивана Денисовича». Мировая премьера картины состоится в рамках кинофестиваля в Локарно, программа которого в этом году радует лентами на русском, украинском и грузинских языках.

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Жизнь в Швейцарии

Швейцарский «фонарик» для анализа наркотиков

Лейла Бабаева, Лозанна

Исследователь из Лозаннского университета Флорентен Коппе создал для полиции портативное устройство NIRLab, позволяющее определить тип обнаруженных наркотиков за пять секунд. Разработка уже используется во многих кантонах.

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