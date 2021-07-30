Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Конфедерация готовится к Национальному днюЗаррина Салимова, Берн
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В воскресенье Швейцария отмечает 730-летие – официальными речами федеральных советников, торжествами в разных городах и, конечно, фейерверками.
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Жизнь в Швейцарии
Сокровище Башни ведьмНГ, Зарнен
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В преддверии Национального праздника Швейцарии мы нашли для вас подходящий материал на историческую тему. Познаём Швейцарию!
Коронавирус и холокост – какая связь?Как ни странно, некоторые эту связь находят и всячески тиражируют свою «находку».
Язык как способ интеграции в ШвейцарииНаша читательница из Лугано Нана Гобешия делится собственным опытом, который может пригодиться и другим.
Швейцарцы женятся все режеЖители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.
Швейцарцы женятся все режеЖители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.
Новый тест для определения иммунитета к SARS-CoV-2Исследователи Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) и Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый и особенно чувствительный серологический тест для количественного определения нейтрализующих антител против SARS-CoV-2. Анализ позволяет измерить степень защиты от различных вариантов вируса.
Язык как способ интеграции в ШвейцарииНаша читательница из Лугано Нана Гобешия делится собственным опытом, который может пригодиться и другим.