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пятница, 30 июля 2021 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Конфедерация готовится к Национальному дню

Заррина Салимова, Берн

В воскресенье Швейцария отмечает 730-летие – официальными речами федеральных советников, торжествами в разных городах и, конечно, фейерверками.

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Жизнь в Швейцарии

Сокровище Башни ведьм

НГ, Зарнен

В преддверии Национального праздника Швейцарии мы нашли для вас подходящий материал на историческую тему. Познаём Швейцарию!

 

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