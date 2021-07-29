Главное на сегодня.
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Экономика
Кто должен платить за транспорт?Лейла Бабаева, Берн
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Ущерб, который автомобильный транспорт наносит природе и здоровью населения, обходится обществу в миллиарды франков ежегодно, отмечается в новом исследовании.
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Швейцарский стиль
Замуж в чужом платьеЗаррина Салимова, Берн
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Купить или арендовать? Накануне главного дня своей жизни невесты по всему миру задаются таким вопросом и все чаще выбирают второе – по примеру Кэрри Симондс, которая вышла замуж за британского премьер-министра Бориса Джонсона во взятом на прокат платье стоимостью менее 50 фунтов.
Новый тест для определения иммунитета к SARS-CoV-2Исследователи Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) и Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый и особенно чувствительный серологический тест для количественного определения нейтрализующих антител против SARS-CoV-2. Анализ позволяет измерить степень защиты от различных вариантов вируса.
Коронавирус и холокост – какая связь?Как ни странно, некоторые эту связь находят и всячески тиражируют свою «находку».
Легенда о швейцарском рае. 26. Лепта Сурикова в создание швейцарского мифаМы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Язык как способ интеграции в ШвейцарииНаша читательница из Лугано Нана Гобешия делится собственным опытом, который может пригодиться и другим.
Новый тест для определения иммунитета к SARS-CoV-2Исследователи Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) и Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый и особенно чувствительный серологический тест для количественного определения нейтрализующих антител против SARS-CoV-2. Анализ позволяет измерить степень защиты от различных вариантов вируса.
Швейцарцы женятся все режеЖители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.