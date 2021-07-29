Швейцарский стиль Замуж в чужом платье Заррина Салимова, Берн Купить или арендовать? Накануне главного дня своей жизни невесты по всему миру задаются таким вопросом и все чаще выбирают второе – по примеру Кэрри Симондс, которая вышла замуж за британского премьер-министра Бориса Джонсона во взятом на прокат платье стоимостью менее 50 фунтов. подробнее