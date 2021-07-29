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четверг, 29 июля 2021 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Кто должен платить за транспорт?

Лейла Бабаева, Берн

Ущерб, который автомобильный транспорт наносит природе и здоровью населения, обходится обществу в миллиарды франков ежегодно, отмечается в новом исследовании.

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Швейцарский стиль

Замуж в чужом платье

Заррина Салимова, Берн

Купить или арендовать? Накануне главного дня своей жизни невесты по всему миру задаются таким вопросом и все чаще выбирают второе – по примеру Кэрри Симондс, которая вышла замуж за британского премьер-министра Бориса Джонсона во взятом на прокат платье стоимостью менее 50 фунтов.

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