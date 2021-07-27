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среда, 28 июля 2021 года   

Главное на сегодня.
Образование и наука

Повелители молний

Заррина Салимова, Женева

Группа швейцарских и европейских исследователей разрабатывает новый тип защиты от молний с использованием мощного лазера, который уводит разряд от определенных мест. Лазер, установленный на вершине горы Сентис в кантоне Аппенцелль, проходит испытания до сентября.

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Жизнь в Швейцарии

Язык как способ интеграции в Швейцарии

Нана Гобешия , Лугано

Наша читательница из Лугано Нана Гобешия делится собственным опытом, который может пригодиться и другим.

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