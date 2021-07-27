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Образование и наука
Повелители молнийЗаррина Салимова, Женева
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Группа швейцарских и европейских исследователей разрабатывает новый тип защиты от молний с использованием мощного лазера, который уводит разряд от определенных мест. Лазер, установленный на вершине горы Сентис в кантоне Аппенцелль, проходит испытания до сентября.
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Жизнь в Швейцарии
Язык как способ интеграции в ШвейцарииНана Гобешия , Лугано
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Наша читательница из Лугано Нана Гобешия делится собственным опытом, который может пригодиться и другим.
Новый тест для определения иммунитета к SARS-CoV-2Исследователи Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) и Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый и особенно чувствительный серологический тест для количественного определения нейтрализующих антител против SARS-CoV-2. Анализ позволяет измерить степень защиты от различных вариантов вируса.
Швейцария для женщинПо случаю 50-летия получения права голоса швейцарками и 150-летия восхождения на Маттерхорн первой женщины туристическая организация Suisse Tourisme запустила программу покорения женщинами 48-ми швейцарских гор высотой более 4000 м.
Легенда о швейцарском рае. 26. Лепта Сурикова в создание швейцарского мифаМы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Новый тест для определения иммунитета к SARS-CoV-2Исследователи Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) и Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый и особенно чувствительный серологический тест для количественного определения нейтрализующих антител против SARS-CoV-2. Анализ позволяет измерить степень защиты от различных вариантов вируса.
Причина отказа от вакцинации: в кошельке или в голове?По мере того, как число заболеваний коронавирусом растет, а темпы вакцинации снижаются, ответственные за общественное здоровье лица и просто неравнодушные граждане размышляют о решениям для выхода из ситуации.
Швейцарцы женятся все режеЖители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.