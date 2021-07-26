Главное на сегодня.
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Образование и наука
Швейцарская полиция в виртуальной реальностиЛейла Бабаева, Цюрих
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Впервые в Швейцарии виртуальная реальность используется в расследованиях уголовных дел, информирует телерадиокомпания RTS. Благодаря новым технологиям полицейские могут воссоздать случившееся в 3D и быстрее передать дело в суд.
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Жизнь в Швейцарии
Швейцарцы женятся все режеЗаррина Салимова, Берн
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Жители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.
Новый тест для определения иммунитета к SARS-CoV-2Исследователи Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) и Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый и особенно чувствительный серологический тест для количественного определения нейтрализующих антител против SARS-CoV-2. Анализ позволяет измерить степень защиты от различных вариантов вируса.
Covid-19: «В интересах каждого сделать прививку»Уже несколько недель подряд темпы вакцинации в Швейцарии падают. Эксперты предупреждают, что риск новой волны, превышающей ту, что была прошлой осенью, все еще существует.
Швейцария для женщинПо случаю 50-летия получения права голоса швейцарками и 150-летия восхождения на Маттерхорн первой женщины туристическая организация Suisse Tourisme запустила программу покорения женщинами 48-ми швейцарских гор высотой более 4000 м.
Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификатКонкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.
Причина отказа от вакцинации: в кошельке или в голове?По мере того, как число заболеваний коронавирусом растет, а темпы вакцинации снижаются, ответственные за общественное здоровье лица и просто неравнодушные граждане размышляют о решениям для выхода из ситуации.
Новый тест для определения иммунитета к SARS-CoV-2Исследователи Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) и Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый и особенно чувствительный серологический тест для количественного определения нейтрализующих антител против SARS-CoV-2. Анализ позволяет измерить степень защиты от различных вариантов вируса.