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вторник, 27 июля 2021 года   

Главное на сегодня.
Образование и наука

Швейцарская полиция в виртуальной реальности

Лейла Бабаева, Цюрих

Впервые в Швейцарии виртуальная реальность используется в расследованиях уголовных дел, информирует телерадиокомпания RTS. Благодаря новым технологиям полицейские могут воссоздать случившееся в 3D и быстрее передать дело в суд.

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Жизнь в Швейцарии

Швейцарцы женятся все реже

Заррина Салимова, Берн

Жители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.

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