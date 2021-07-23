Главное на сегодня.
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Здоровье
Новый тест для определения иммунитета к SARS-CoV-2Заррина Салимова, Лозанна
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Исследователи Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) и Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый и особенно чувствительный серологический тест для количественного определения нейтрализующих антител против SARS-CoV-2. Анализ позволяет измерить степень защиты от различных вариантов вируса.
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Культура
Легенда о швейцарском рае. 26. Лепта Сурикова в создание швейцарского мифаНаталья Беглова, Женева
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Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Причина отказа от вакцинации: в кошельке или в голове?По мере того, как число заболеваний коронавирусом растет, а темпы вакцинации снижаются, ответственные за общественное здоровье лица и просто неравнодушные граждане размышляют о решениям для выхода из ситуации.
Дождливое лето 2021 годаОбильные осадки на прошлой неделе привели к тому, что многие швейцарские озера и реки вышли из берегов. Связаны ли подобные погодные сюрпризы с изменением климата? Какие уроки извлекла Швейцария из наводнений последних десятилетий? И что нужно делать обычным людям в случае повторения ситуации?
Мировой рекорд швейцарцев… ради туристовКак прогуляться по лесу, не касаясь земли, узнать много интересного о местных животных и растениях, пообщаться с волшебником и полюбоваться чудесными пейзажами? Для этого нужно отправиться в Лакс в кантоне Граубюнден, где для этого созданы все условия.
Причина отказа от вакцинации: в кошельке или в голове?По мере того, как число заболеваний коронавирусом растет, а темпы вакцинации снижаются, ответственные за общественное здоровье лица и просто неравнодушные граждане размышляют о решениям для выхода из ситуации.
Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификатКонкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.
Новый тест для определения иммунитета к SARS-CoV-2Исследователи Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) и Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый и особенно чувствительный серологический тест для количественного определения нейтрализующих антител против SARS-CoV-2. Анализ позволяет измерить степень защиты от различных вариантов вируса.