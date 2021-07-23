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пятница, 23 июля 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Новый тест для определения иммунитета к SARS-CoV-2

Заррина Салимова, Лозанна

Исследователи Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) и Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый и особенно чувствительный серологический тест для количественного определения нейтрализующих антител против SARS-CoV-2. Анализ позволяет измерить степень защиты от различных вариантов вируса.

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Культура

Легенда о швейцарском рае. 26. Лепта Сурикова в создание швейцарского мифа

Наталья Беглова, Женева

Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.

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Новый тест для определения иммунитета к SARS-CoV-2

 Исследователи Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) и Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый и особенно чувствительный серологический тест для количественного определения нейтрализующих антител против SARS-CoV-2. Анализ позволяет измерить степень защиты от различных вариантов вируса.

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