Как прогуляться по лесу, не касаясь земли, узнать много интересного о местных животных и растениях, пообщаться с волшебником и полюбоваться чудесными пейзажами? Для этого нужно отправиться в Лакс в кантоне Граубюнден, где для этого созданы все условия.