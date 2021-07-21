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четверг, 22 июля 2021 года   

Главное на сегодня.
Швейцарский стиль

Швейцарская часовая индустрия: кризис позади?

Заррина Салимова, Биль

В первой половине этого года экспорт швейцарских часов достиг показателей 2019 года, сообщила Федерация часовой промышленности (FH). Возвращение к докризисным значениям свидетельствует о постепенной нормализации рынка. Однако, не все игроки отрасли выигрывают от положительной тенденции.

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Жизнь в Швейцарии

Швейцария для женщин

Лейла Бабаева, Ольтен-Андерматт-Цюрих

По случаю 50-летия получения права голоса швейцарками и 150-летия восхождения на Маттерхорн первой женщины туристическая организация Suisse Tourisme запустила программу покорения женщинами 48-ми швейцарских гор высотой более 4000 м.

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