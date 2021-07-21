Главное на сегодня.
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Швейцарский стиль
Швейцарская часовая индустрия: кризис позади?Заррина Салимова, Биль
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В первой половине этого года экспорт швейцарских часов достиг показателей 2019 года, сообщила Федерация часовой промышленности (FH). Возвращение к докризисным значениям свидетельствует о постепенной нормализации рынка. Однако, не все игроки отрасли выигрывают от положительной тенденции.
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Жизнь в Швейцарии
Швейцария для женщинЛейла Бабаева, Ольтен-Андерматт-Цюрих
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По случаю 50-летия получения права голоса швейцарками и 150-летия восхождения на Маттерхорн первой женщины туристическая организация Suisse Tourisme запустила программу покорения женщинами 48-ми швейцарских гор высотой более 4000 м.
Причина отказа от вакцинации: в кошельке или в голове?По мере того, как число заболеваний коронавирусом растет, а темпы вакцинации снижаются, ответственные за общественное здоровье лица и просто неравнодушные граждане размышляют о решениям для выхода из ситуации.
Наша «Ольга» в КаннахЛента французского режиссера Эли Граппа о пятнадцатилетней гимнастке по имени Ольга, судьба которой тесно связана с Украиной и Швейцарией, получила приз на Каннском фестивале.
Дождливое лето 2021 годаОбильные осадки на прошлой неделе привели к тому, что многие швейцарские озера и реки вышли из берегов. Связаны ли подобные погодные сюрпризы с изменением климата? Какие уроки извлекла Швейцария из наводнений последних десятилетий? И что нужно делать обычным людям в случае повторения ситуации?
Причина отказа от вакцинации: в кошельке или в голове?По мере того, как число заболеваний коронавирусом растет, а темпы вакцинации снижаются, ответственные за общественное здоровье лица и просто неравнодушные граждане размышляют о решениям для выхода из ситуации.
Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификатКонкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.
Covid-19: «В интересах каждого сделать прививку»Уже несколько недель подряд темпы вакцинации в Швейцарии падают. Эксперты предупреждают, что риск новой волны, превышающей ту, что была прошлой осенью, все еще существует.