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среда, 21 июля 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: «В интересах каждого сделать прививку»

Заррина Салимова, Берн

Уже несколько недель подряд темпы вакцинации в Швейцарии падают. Эксперты предупреждают, что риск новой волны, превышающей ту, что была прошлой осенью, все еще существует.

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Образование и наука

Club Med Suisse и Suisse Education Group, соединяйтесь!

Надежда Сикорская, Монтре

Знаменитый – перефразированный – лозунг был услышан двумя лидерами индустрии и применен на практике.

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