Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: «В интересах каждого сделать прививку»Заррина Салимова, Берн
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Уже несколько недель подряд темпы вакцинации в Швейцарии падают. Эксперты предупреждают, что риск новой волны, превышающей ту, что была прошлой осенью, все еще существует.
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Образование и наука
Club Med Suisse и Suisse Education Group, соединяйтесь!Надежда Сикорская, Монтре
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Знаменитый – перефразированный – лозунг был услышан двумя лидерами индустрии и применен на практике.
Швейцария поможет Украине провести реформы7-8 июля в Вильнюсе прошла Четвертая ежегодная конференция по вопросам реформ в Украине, на которой роль председателя и главного организатора перешла от Литвы к швейцарской Конфедерации. В ближайший год швейцарских дипломатов ждет много работы.
Наша «Ольга» в КаннахЛента французского режиссера Эли Граппа о пятнадцатилетней гимнастке по имени Ольга, судьба которой тесно связана с Украиной и Швейцарией, получила приз на Каннском фестивале.
Причина отказа от вакцинации: в кошельке или в голове?По мере того, как число заболеваний коронавирусом растет, а темпы вакцинации снижаются, ответственные за общественное здоровье лица и просто неравнодушные граждане размышляют о решениям для выхода из ситуации.
Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификатКонкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.
Причина отказа от вакцинации: в кошельке или в голове?По мере того, как число заболеваний коронавирусом растет, а темпы вакцинации снижаются, ответственные за общественное здоровье лица и просто неравнодушные граждане размышляют о решениям для выхода из ситуации.
Лондон перемещается в ГштаадПо крайней мере, в английскую музыку здесь точно можно будет окунуться с головой – несмотря на все санитарные и политические ограничения, с 16 июля до 4 сентября.