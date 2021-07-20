7-8 июля в Вильнюсе прошла Четвертая ежегодная конференция по вопросам реформ в Украине, на которой роль председателя и главного организатора перешла от Литвы к швейцарской Конфедерации. В ближайший год швейцарских дипломатов ждет много работы.