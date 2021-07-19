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понедельник, 19 июля 2021 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Причина отказа от вакцинации: в кошельке или в голове?

Надежда Сикорская, Женева

По мере того, как число заболеваний коронавирусом растет, а темпы вакцинации снижаются, ответственные за общественное здоровье лица и просто неравнодушные граждане размышляют о решениям для выхода из ситуации.

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Жизнь в Швейцарии

Дождливое лето 2021 года

Заррина Салимова, Берн

Обильные осадки на прошлой неделе привели к тому, что многие швейцарские озера и реки вышли из берегов. Связаны ли подобные погодные сюрпризы с изменением климата? Какие уроки извлекла Швейцария из наводнений последних десятилетий? И что нужно делать обычным людям в случае повторения ситуации?

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