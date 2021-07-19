Жизнь в Швейцарии Дождливое лето 2021 года Заррина Салимова, Берн Обильные осадки на прошлой неделе привели к тому, что многие швейцарские озера и реки вышли из берегов. Связаны ли подобные погодные сюрпризы с изменением климата? Какие уроки извлекла Швейцария из наводнений последних десятилетий? И что нужно делать обычным людям в случае повторения ситуации? подробнее