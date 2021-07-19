Главное на сегодня.
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Экономика
Причина отказа от вакцинации: в кошельке или в голове?Надежда Сикорская, Женева
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По мере того, как число заболеваний коронавирусом растет, а темпы вакцинации снижаются, ответственные за общественное здоровье лица и просто неравнодушные граждане размышляют о решениям для выхода из ситуации.
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Жизнь в Швейцарии
Дождливое лето 2021 годаЗаррина Салимова, Берн
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Обильные осадки на прошлой неделе привели к тому, что многие швейцарские озера и реки вышли из берегов. Связаны ли подобные погодные сюрпризы с изменением климата? Какие уроки извлекла Швейцария из наводнений последних десятилетий? И что нужно делать обычным людям в случае повторения ситуации?
Covid-19: швейцарцы не спешат вакцинироватьсяБолее 40% населения Конфедерации получили две инъекции, однако темпы вакцинации замедляются с середины июня.
Швейцария поможет Украине провести реформы7-8 июля в Вильнюсе прошла Четвертая ежегодная конференция по вопросам реформ в Украине, на которой роль председателя и главного организатора перешла от Литвы к швейцарской Конфедерации. В ближайший год швейцарских дипломатов ждет много работы.
Гольбейн и ДостоевскийКакая связь между Спасителем, одним из самых значимых немецких художников и великим русский писатель? Ответ на этот вопрос вы получите, посетив выставку в Художественном музее Базеля.
Анастасия Кобекина: «Каждый исполнитель ищет свой ключ к публике»Мы познакомились с этой талантливой виолончелисткой в 2011 году, на фестивале в Вербье. Этим летом, десять лет спустя, она даст там свой первый сольный концерт.
Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификатКонкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.
Лондон перемещается в ГштаадПо крайней мере, в английскую музыку здесь точно можно будет окунуться с головой – несмотря на все санитарные и политические ограничения, с 16 июля до 4 сентября.