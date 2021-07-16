Главное на сегодня.
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Культура
Наша «Ольга» в КаннахЗаррина Салимова, Лозанна-Канны
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Лента французского режиссера Эли Граппа о пятнадцатилетней гимнастке по имени Ольга, судьба которой тесно связана с Украиной и Швейцарией, получила приз на Каннском фестивале.
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Культура
Фридрих Дюрренматт – кругосветное путешествиеНГ, Невшатель
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В Швейцарии продолжают отмечать столетие со дня рождения одного из самых знаменитых ее писателей.
Covid-19: швейцарцы не спешат вакцинироватьсяБолее 40% населения Конфедерации получили две инъекции, однако темпы вакцинации замедляются с середины июня.
Пример RocheШвейцарская фармацевтическая компания Roche решила разместить в качестве общественного достояния свой патент на лекарство от коронавируса. Речь идет о препарате Actemra/RoActemra, рекомендованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для лечения пациентов с тяжелой формой Covid-19.
Гольбейн и ДостоевскийКакая связь между Спасителем, одним из самых значимых немецких художников и великим русский писатель? Ответ на этот вопрос вы получите, посетив выставку в Художественном музее Базеля.
Лондон перемещается в ГштаадПо крайней мере, в английскую музыку здесь точно можно будет окунуться с головой – несмотря на все санитарные и политические ограничения, с 16 июля до 4 сентября.
Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификатКонкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.
Covid-19: вакцинация для детей старше 12 летФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании пройти вакцинацию против нового коронавируса. Прививка, как и для взрослых, будет бесплатной.