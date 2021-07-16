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пятница, 16 июля 2021 года   

Главное на сегодня.
Культура

Наша «Ольга» в Каннах

Заррина Салимова, Лозанна-Канны

Лента французского режиссера Эли Граппа о пятнадцатилетней гимнастке по имени Ольга, судьба которой тесно связана с Украиной и Швейцарией, получила приз на Каннском фестивале.

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Культура

Фридрих Дюрренматт – кругосветное путешествие

НГ, Невшатель

В Швейцарии продолжают отмечать столетие со дня рождения одного из самых знаменитых ее писателей.

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Пример Roche

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