Главное на сегодня.
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Политика
Швейцария поможет Украине провести реформыЛейла Бабаева, Вильнюс-Киев-Лугано
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7-8 июля в Вильнюсе прошла Четвертая ежегодная конференция по вопросам реформ в Украине, на которой роль председателя и главного организатора перешла от Литвы к швейцарской Конфедерации. В ближайший год швейцарских дипломатов ждет много работы.
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Швейцарский стиль
Watches of Switzerland расширяет деятельностьЗаррина Салимова, Женева
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Британский ритейлер швейцарских часов, увеличивший в прошлом году продажи, несмотря на пандемию, намерен развивать торговлю на европейском рынке.
Пример RocheШвейцарская фармацевтическая компания Roche решила разместить в качестве общественного достояния свой патент на лекарство от коронавируса. Речь идет о препарате Actemra/RoActemra, рекомендованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для лечения пациентов с тяжелой формой Covid-19.
Швейцария расширила санкции против БеларусиПосле того, как Минск развернул самолет европейских авиалиний, Берн поддержал принятые Европейским союзом штрафные меры в отношении Беларуси, добавив 78 имен и семь организаций в санкционный список.
Covid-19: швейцарцы не спешат вакцинироватьсяБолее 40% населения Конфедерации получили две инъекции, однако темпы вакцинации замедляются с середины июня.
Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификатКонкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.
Covid-19: вакцинация для детей старше 12 летФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании пройти вакцинацию против нового коронавируса. Прививка, как и для взрослых, будет бесплатной.
Лондон перемещается в ГштаадПо крайней мере, в английскую музыку здесь точно можно будет окунуться с головой – несмотря на все санитарные и политические ограничения, с 16 июля до 4 сентября.