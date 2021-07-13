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среда, 14 июля 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: швейцарцы не спешат вакцинироваться

Заррина Салимова, Берн

Более 40% населения Конфедерации получили две инъекции, однако темпы вакцинации замедляются с середины июня.

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Культура

Три вечера на пляже. С музыкой

Надежда Сикорская, Женева

Оркестр Романдской Швейцарии приглашает всех меломанов на второй выпуск фестиваля, проходящего на женевском пляже – в этом году с 26 по 28 августа.

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