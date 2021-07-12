Главное на сегодня.
«Самое подходящее время для вакцинации – сейчас»Вариант дельта распространяется, число инфекций увеличивается, а темпы вакцинации снижаются – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
Средство управления иммунным ответомУченые Базельского университета выяснили механизм активации иммунных клеток. Результаты исследования могут помочь в борьбе со СПИДом, раком и другими заболеваниями.
Швейцария расширила санкции против БеларусиПосле того, как Минск развернул самолет европейских авиалиний, Берн поддержал принятые Европейским союзом штрафные меры в отношении Беларуси, добавив 78 имен и семь организаций в санкционный список.
Пример RocheШвейцарская фармацевтическая компания Roche решила разместить в качестве общественного достояния свой патент на лекарство от коронавируса. Речь идет о препарате Actemra/RoActemra, рекомендованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для лечения пациентов с тяжелой формой Covid-19.
Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификатКонкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.
Covid-19: вакцинация для детей старше 12 летФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании пройти вакцинацию против нового коронавируса. Прививка, как и для взрослых, будет бесплатной.