Подписка на е-рассылку Печатное издание

пятница, 9 июля 2021 года   

08.07.2021 - 15:51Евросоюз признал швейцарский Covid-сертификат

Главное на сегодня.
Политика

Швейцария расширила санкции против Беларуси

Заррина Салимова, Берн

После того, как Минск развернул самолет европейских авиалиний, Берн поддержал принятые Европейским союзом штрафные меры в отношении Беларуси, добавив 78 имен и семь организаций в санкционный список.

подробнее

Культура

Легенда о швейцарском рае. 25. «Наш» Саврасов — любитель швейцарской природы

Наталья Беглова, Женева

Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 81.73

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификат

Конкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.

Всего просмотров: 3,523

«Самое подходящее время для вакцинации – сейчас»

 Вариант дельта распространяется, число инфекций увеличивается, а темпы вакцинации снижаются – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,212

Средство управления иммунным ответом

 Ученые Базельского университета выяснили механизм активации иммунных клеток. Результаты исследования могут помочь в борьбе со СПИДом, раком и другими заболеваниями.

Всего просмотров: 721
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификат

Конкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.

Всего просмотров: 3,523

Covid-19: вакцинация для детей старше 12 лет

 Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании пройти вакцинацию против нового коронавируса. Прививка, как и для взрослых, будет бесплатной.

Всего просмотров: 1,126

Как получить Covid-сертификат?

 Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.

Всего просмотров: 3,402
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top