Главное на сегодня.
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Политика
Швейцария расширила санкции против БеларусиЗаррина Салимова, Берн
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После того, как Минск развернул самолет европейских авиалиний, Берн поддержал принятые Европейским союзом штрафные меры в отношении Беларуси, добавив 78 имен и семь организаций в санкционный список.
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Культура
Легенда о швейцарском рае. 25. «Наш» Саврасов — любитель швейцарской природыНаталья Беглова, Женева
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Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификатКонкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.
«Самое подходящее время для вакцинации – сейчас»Вариант дельта распространяется, число инфекций увеличивается, а темпы вакцинации снижаются – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
Средство управления иммунным ответомУченые Базельского университета выяснили механизм активации иммунных клеток. Результаты исследования могут помочь в борьбе со СПИДом, раком и другими заболеваниями.
Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификатКонкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.
Covid-19: вакцинация для детей старше 12 летФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании пройти вакцинацию против нового коронавируса. Прививка, как и для взрослых, будет бесплатной.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.