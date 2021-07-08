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четверг, 8 июля 2021 года   

08.07.2021 - 15:51Евросоюз признал швейцарский Covid-сертификат

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Швейцарский стиль

Футболки Нати стали бестселлером

Заррина Салимова, Берн

Национальная сборная Швейцарии хоть и выбыла из Евро-2020, но показала такую красивую игру, что смогла объединить болельщиков, которые ринулись раскупать униформу с символикой команды.

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Политика

Фальшивые профили в соцсетях в Швейцарии

Лейла Бабаева, Женева-Берн-Лозанна

В последние несколько месяцев в соцсетях в Конфедерации появилось много поддельных страниц, якобы принадлежащих политикам, журналистам и т.д. Кому они нужны и как распознать ненастоящий аккаунт?

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