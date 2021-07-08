Главное на сегодня.
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Швейцарский стиль
Футболки Нати стали бестселлеромЗаррина Салимова, Берн
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Национальная сборная Швейцарии хоть и выбыла из Евро-2020, но показала такую красивую игру, что смогла объединить болельщиков, которые ринулись раскупать униформу с символикой команды.
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Политика
Фальшивые профили в соцсетях в ШвейцарииЛейла Бабаева, Женева-Берн-Лозанна
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В последние несколько месяцев в соцсетях в Конфедерации появилось много поддельных страниц, якобы принадлежащих политикам, журналистам и т.д. Кому они нужны и как распознать ненастоящий аккаунт?
Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификатКонкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.
«Самое подходящее время для вакцинации – сейчас»Вариант дельта распространяется, число инфекций увеличивается, а темпы вакцинации снижаются – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
Средство управления иммунным ответомУченые Базельского университета выяснили механизм активации иммунных клеток. Результаты исследования могут помочь в борьбе со СПИДом, раком и другими заболеваниями.
Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификатКонкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.
Covid-19: вакцинация для детей старше 12 летФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании пройти вакцинацию против нового коронавируса. Прививка, как и для взрослых, будет бесплатной.