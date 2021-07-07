Главное на сегодня.
|
Здоровье
«Самое подходящее время для вакцинации – сейчас»Заррина Салимова, Берн
подробнее
Вариант дельта распространяется, число инфекций увеличивается, а темпы вакцинации снижаются – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
|
Культура
Кто такой Ханс Эмменеггер?Надежда Сикорская, Лозанна
подробнее
Лозаннский музей Fondation de l’Hermitage приглашает на первую в Романдской Швейцарии ретроспективу люцернского художника.
Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификатКонкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.
Covid-19: вариант дельта и планы на осеньФедеральный совет представил три возможных сценария развития эпидемии в ближайшие месяцы. Их объединяет предположение о том, что в долгосрочной перспективе вирус станет эндемичным.
Швейцарские банки и США: новая серияНалоговое управление США (IRS) просит 40 швейцарских банков предоставить данные ряда их клиентов.
Covid-19: вакцинация для детей старше 12 летФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании пройти вакцинацию против нового коронавируса. Прививка, как и для взрослых, будет бесплатной.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.
Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификатКонкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.