Главное на сегодня.
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Политика
Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификатНадежда Сикорская, Женева
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Конкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.
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Культура
По ком плачет «люцернский лев»?Заррина Салимова, Люцерн
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В этом году отмечает 200-летие всемирно известный памятник, установленный в Люцерне в память о швейцарских гвардейцах короля Франции Людовика XVI, погибших при штурме дворца Тюильри 10 августа 1792 года. Насколько демократичной кажется история этого монумента в 2021 году?
Covid-19: вариант дельта и планы на осеньФедеральный совет представил три возможных сценария развития эпидемии в ближайшие месяцы. Их объединяет предположение о том, что в долгосрочной перспективе вирус станет эндемичным.
Перед Швейцарией закрыли европейский "Горизонт"Наша Газета писала о том, что 26 мая Федеральный совет решил не подписывать рамочное соглашение с ЕС, прервав переговоры, которые заняли семь лет. Реакция Евросоюза была ожидаемой: помимо всего прочего Швейцарию исключили из списка ассоциированных участников исследовательской программы Horizon Europe.
Время закапывать трусы, и время их откапыватьВ рамках проекта «Доказательство с помощью трусов» швейцарские ученые хотят протестировать простой метод, который позволит любому человеку определить состояние почвы без дорогостоящего оборудования. Как это работает? Очень просто – с помощью нижнего белья!
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.
Covid-19: вакцинация для детей старше 12 летФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании пройти вакцинацию против нового коронавируса. Прививка, как и для взрослых, будет бесплатной.
Covid-19: вариант дельта и планы на осеньФедеральный совет представил три возможных сценария развития эпидемии в ближайшие месяцы. Их объединяет предположение о том, что в долгосрочной перспективе вирус станет эндемичным.