Культура По ком плачет «люцернский лев»? Заррина Салимова, Люцерн В этом году отмечает 200-летие всемирно известный памятник, установленный в Люцерне в память о швейцарских гвардейцах короля Франции Людовика XVI, погибших при штурме дворца Тюильри 10 августа 1792 года. Насколько демократичной кажется история этого монумента в 2021 году? подробнее