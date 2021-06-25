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Политика
Добро пожаловать в Швейцарию?Заррина Салимова, Берн
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С 26 июня условия въезда в Конфедерацию будут смягчены. Кого касаются новые правила? Что нужно знать гражданам третьих стран? И какие вакцины признаны в Швейцарии?
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Культура
«Часы»Надежда Сикорская, Женева
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C 25 июня по 18 июля женевский фонд PLAZA и музей современного искусства MAMCO представляют иконическое аудиовизуальное творение американо-швейцарского артиста Кристиана Марклэя продолжительностью 24 часа.
Covid-19: новые решения Федерального советаНа состоявшемся 23 июня заседании правительство приняло решения о дальнейших послаблениях, а также об упрощении правил въезда в Швейцарию.
У Швейцарии нет конкурентовВпервые за 33-летнюю историю существования рейтинга конкурентоспособности от лозаннской бизнес-школы IMD Конфедерация заняла в нем первое место.
Добро пожаловать в Швейцарию?С 26 июня условия въезда в Конфедерацию будут смягчены. Кого касаются новые правила? Что нужно знать гражданам третьих стран? И какие вакцины признаны в Швейцарии?
Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: конструктивно, но без иллюзийНе дожидаясь того, «что скажут другие», мы делимся с вами впечатлениями от прошедшей вчера встречи на высшем уровне.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.
Covid-19: вакцинация для детей старше 12 летФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании пройти вакцинацию против нового коронавируса. Прививка, как и для взрослых, будет бесплатной.