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четверг, 24 июня 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: новые решения Федерального совета

Заррина Салимова, Берн

На состоявшемся 23 июня заседании правительство приняло решения о дальнейших послаблениях, а также об упрощении правил въезда в Швейцарию.

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Экономика

Насколько кофе вреден для природы?

Лейла Бабаева, Лозанна

Растворимый кофе более экологичен, чем кофе в капсулах или напиток из перколятора. Причина в том, что на производство растворимого кофе затрачивается меньше всего энергии и ресурсов.

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