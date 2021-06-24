Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: новые решения Федерального советаЗаррина Салимова, Берн
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На состоявшемся 23 июня заседании правительство приняло решения о дальнейших послаблениях, а также об упрощении правил въезда в Швейцарию.
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Экономика
Насколько кофе вреден для природы?Лейла Бабаева, Лозанна
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Растворимый кофе более экологичен, чем кофе в капсулах или напиток из перколятора. Причина в том, что на производство растворимого кофе затрачивается меньше всего энергии и ресурсов.
Радикализация и безопасность ШвейцарииВчера в Беллинцоне начался судебный процесс двух предполагаемых джихадистов из Женевы. Их подозревают в желании проникнуть в 2015 году на подконтрольную террористической группировке «Исламское государство» (ИГ) территорию в Сирии и в оказании ИГ финансовой помощи.
Орлы со светлыми волосамиНакануне матча с Италией игроки швейцарской футбольной сборной неожиданно перекрасили волосы в светлый цвет, чем вызвали бурю негодования в социальных сетях и прессе.
У Швейцарии нет конкурентовВпервые за 33-летнюю историю существования рейтинга конкурентоспособности от лозаннской бизнес-школы IMD Конфедерация заняла в нем первое место.
Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: конструктивно, но без иллюзийНе дожидаясь того, «что скажут другие», мы делимся с вами впечатлениями от прошедшей вчера встречи на высшем уровне.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.
Covid-19: вакцинация для детей старше 12 летФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании пройти вакцинацию против нового коронавируса. Прививка, как и для взрослых, будет бесплатной.