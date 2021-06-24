Экономика Насколько кофе вреден для природы? Лейла Бабаева, Лозанна Растворимый кофе более экологичен, чем кофе в капсулах или напиток из перколятора. Причина в том, что на производство растворимого кофе затрачивается меньше всего энергии и ресурсов. подробнее