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среда, 23 июня 2021 года   

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 По оценкам Федеральной комиссии по вакцинации, прививки обеспечивают защиту от нового коронавируса как минимум на один год. Это означает, что соответствующие положения и директивы могут быть адаптированы, а повторная вакцинация не понадобится до 2022 года.

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Радикализация и безопасность Швейцарии

 Вчера в Беллинцоне начался судебный процесс двух предполагаемых джихадистов из Женевы. Их подозревают в желании проникнуть в 2015 году на подконтрольную террористической группировке «Исламское государство» (ИГ) территорию в Сирии и в оказании ИГ финансовой помощи.

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 Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании пройти вакцинацию против нового коронавируса. Прививка, как и для взрослых, будет бесплатной.

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Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: конструктивно, но без иллюзий

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Как получить Covid-сертификат?

 Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.

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