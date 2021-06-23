Главное на сегодня.
Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: конструктивно, но без иллюзийНе дожидаясь того, «что скажут другие», мы делимся с вами впечатлениями от прошедшей вчера встречи на высшем уровне.
Covid-19: вакцины защищают как минимум 12 месяцевПо оценкам Федеральной комиссии по вакцинации, прививки обеспечивают защиту от нового коронавируса как минимум на один год. Это означает, что соответствующие положения и директивы могут быть адаптированы, а повторная вакцинация не понадобится до 2022 года.
Радикализация и безопасность ШвейцарииВчера в Беллинцоне начался судебный процесс двух предполагаемых джихадистов из Женевы. Их подозревают в желании проникнуть в 2015 году на подконтрольную террористической группировке «Исламское государство» (ИГ) территорию в Сирии и в оказании ИГ финансовой помощи.
Covid-19: вакцинация для детей старше 12 летФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании пройти вакцинацию против нового коронавируса. Прививка, как и для взрослых, будет бесплатной.
Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: конструктивно, но без иллюзийНе дожидаясь того, «что скажут другие», мы делимся с вами впечатлениями от прошедшей вчера встречи на высшем уровне.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.