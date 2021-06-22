Образование и наука

Лейла Бабаева, Пайерн

Мы не раз писали о знаменитом Пайернском аббатстве, расположенном в кантоне Во, и упоминали добрую королеву Берту, которая провела здесь долгие годы, заботилась о бедных и, как до сих пор полагали знатоки, обрела здесь свое последнее пристанище. Сегодня история делится некоторыми из своих секретов.