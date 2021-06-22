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вторник, 22 июня 2021 года   

Главное на сегодня.
Культура

Розовый – цвет протеста и мира

Заррина Салимова, Виммис

Швейцарская художница Барабара Кинер окрасила в розовый цвет бетонные противотанковые блоки, оставшиеся в Конфедерации со времен Второй мировой войны. С помощью этой акции Кинер выразила своей протест против военных операций, которые проводились в то время и продолжаются до сих пор.

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Образование и наука

Тайна могилы королевы Берты

Лейла Бабаева, Пайерн

Мы не раз писали о знаменитом Пайернском аббатстве, расположенном в кантоне Во, и упоминали добрую королеву Берту, которая провела здесь долгие годы, заботилась о бедных и, как до сих пор полагали знатоки, обрела здесь свое последнее пристанище. Сегодня история делится некоторыми из своих секретов.

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