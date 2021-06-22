Главное на сегодня.
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Культура
Розовый – цвет протеста и мираЗаррина Салимова, Виммис
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Швейцарская художница Барабара Кинер окрасила в розовый цвет бетонные противотанковые блоки, оставшиеся в Конфедерации со времен Второй мировой войны. С помощью этой акции Кинер выразила своей протест против военных операций, которые проводились в то время и продолжаются до сих пор.
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Образование и наука
Тайна могилы королевы БертыЛейла Бабаева, Пайерн
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Мы не раз писали о знаменитом Пайернском аббатстве, расположенном в кантоне Во, и упоминали добрую королеву Берту, которая провела здесь долгие годы, заботилась о бедных и, как до сих пор полагали знатоки, обрела здесь свое последнее пристанище. Сегодня история делится некоторыми из своих секретов.
Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: конструктивно, но без иллюзийНе дожидаясь того, «что скажут другие», мы делимся с вами впечатлениями от прошедшей вчера встречи на высшем уровне.
Что угрожает Швейцарии?Ответы на этот вопрос даются в новом докладе «Безопасность Швейцарии 2021», подготовленном Разведывательной службой Конфедерации (SRC/NDB).
Covid-19: вакцины защищают как минимум 12 месяцевПо оценкам Федеральной комиссии по вакцинации, прививки обеспечивают защиту от нового коронавируса как минимум на один год. Это означает, что соответствующие положения и директивы могут быть адаптированы, а повторная вакцинация не понадобится до 2022 года.
Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: конструктивно, но без иллюзийНе дожидаясь того, «что скажут другие», мы делимся с вами впечатлениями от прошедшей вчера встречи на высшем уровне.
Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: до завтра, господа президенты!Завтра, 16 июня, взоры всего мира будут обращены на женевский фонтан, вблизи которого президенты двух сверхдержав будут решать судьбы мира и нас с вами.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.