Главное на сегодня.
|
Экономика
У Швейцарии нет конкурентовЗаррина Салимова, Лозанна
подробнее
Впервые за 33-летнюю историю существования рейтинга конкурентоспособности от лозаннской бизнес-школы IMD Конфедерация заняла в нем первое место.
|
Культура
Новый сезон Женевской оперыНадежда Сикорская, Женева
подробнее
После практически не состоявшегося прошлого сезона руководство Большого театра Женевы огласило планы на будущий.
Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: конструктивно, но без иллюзийНе дожидаясь того, «что скажут другие», мы делимся с вами впечатлениями от прошедшей вчера встречи на высшем уровне.
Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: до завтра, господа президенты!Завтра, 16 июня, взоры всего мира будут обращены на женевский фонтан, вблизи которого президенты двух сверхдержав будут решать судьбы мира и нас с вами.
Что угрожает Швейцарии?Ответы на этот вопрос даются в новом докладе «Безопасность Швейцарии 2021», подготовленном Разведывательной службой Конфедерации (SRC/NDB).
Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: до завтра, господа президенты!Завтра, 16 июня, взоры всего мира будут обращены на женевский фонтан, вблизи которого президенты двух сверхдержав будут решать судьбы мира и нас с вами.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.
Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: конструктивно, но без иллюзийНе дожидаясь того, «что скажут другие», мы делимся с вами впечатлениями от прошедшей вчера встречи на высшем уровне.