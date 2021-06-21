Подписка на е-рассылку Печатное издание

понедельник, 21 июня 2021 года   

Главное на сегодня.
Экономика

У Швейцарии нет конкурентов

Заррина Салимова, Лозанна

Впервые за 33-летнюю историю существования рейтинга конкурентоспособности от лозаннской бизнес-школы IMD Конфедерация заняла в нем первое место.

подробнее

Культура

Новый сезон Женевской оперы

Надежда Сикорская, Женева

После практически не состоявшегося прошлого сезона руководство Большого театра Женевы огласило планы на будущий.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 78.71

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: конструктивно, но без иллюзий

 Не дожидаясь того, «что скажут другие», мы делимся с вами впечатлениями от прошедшей вчера встречи на высшем уровне.

Всего просмотров: 1,996

Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: до завтра, господа президенты!

 Завтра, 16 июня, взоры всего мира будут обращены на женевский фонтан, вблизи которого президенты двух сверхдержав будут решать судьбы мира и нас с вами. 

Всего просмотров: 1,796

Что угрожает Швейцарии?

 Ответы на этот вопрос даются в новом докладе «Безопасность Швейцарии 2021», подготовленном Разведывательной службой Конфедерации (SRC/NDB).

Всего просмотров: 1,096
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: до завтра, господа президенты!

 Завтра, 16 июня, взоры всего мира будут обращены на женевский фонтан, вблизи которого президенты двух сверхдержав будут решать судьбы мира и нас с вами. 

Всего просмотров: 1,796

Как получить Covid-сертификат?

 Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.

Всего просмотров: 2,684

Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: конструктивно, но без иллюзий

 Не дожидаясь того, «что скажут другие», мы делимся с вами впечатлениями от прошедшей вчера встречи на высшем уровне.

Всего просмотров: 1,996
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top