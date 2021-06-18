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пятница, 18 июня 2021 года   

Главное на сегодня.
Политика

Радикализация и безопасность Швейцарии

Лейла Бабаева, Беллинцона-Берн-Женева

Вчера в Беллинцоне начался судебный процесс двух предполагаемых джихадистов из Женевы. Их подозревают в желании проникнуть в 2015 году на подконтрольную террористической группировке «Исламское государство» (ИГ) территорию в Сирии и в оказании ИГ финансовой помощи.

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Швейцарский стиль

Орлы со светлыми волосами

Заррина Салимова, Берн-Рим

Накануне матча с Италией игроки швейцарской футбольной сборной неожиданно перекрасили волосы в светлый цвет, чем вызвали бурю негодования в социальных сетях и прессе.

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