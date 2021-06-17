Здоровье

Заррина Салимова, Берн

По оценкам Федеральной комиссии по вакцинации, прививки обеспечивают защиту от нового коронавируса как минимум на один год. Это означает, что соответствующие положения и директивы могут быть адаптированы, а повторная вакцинация не понадобится до 2022 года.