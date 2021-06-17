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Политика
Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: конструктивно, но без иллюзийНадежда Сикорская, Женева
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Не дожидаясь того, «что скажут другие», мы делимся с вами впечатлениями от прошедшей вчера встречи на высшем уровне.
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Здоровье
Covid-19: вакцины защищают как минимум 12 месяцевЗаррина Салимова, Берн
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По оценкам Федеральной комиссии по вакцинации, прививки обеспечивают защиту от нового коронавируса как минимум на один год. Это означает, что соответствующие положения и директивы могут быть адаптированы, а повторная вакцинация не понадобится до 2022 года.
Covid-19: въезд в Швейцарию должен быть облегченС 28 июня Конфедерация планирует ослабить ограничения на въезд для граждан третьих стран, которые смогут доказать, что они вакцинированы. Федеральный совет примет окончательное решение по этому вопросу 23 июня.
Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: до завтра, господа президенты!Завтра, 16 июня, взоры всего мира будут обращены на женевский фонтан, вблизи которого президенты двух сверхдержав будут решать судьбы мира и нас с вами.
Референдум 13 июня: много решений за один деньНа втором в этом году референдуме швейцарцы высказались о двух инициативах и трех законах, а также о разных кантональных проектах.
Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: до завтра, господа президенты!Завтра, 16 июня, взоры всего мира будут обращены на женевский фонтан, вблизи которого президенты двух сверхдержав будут решать судьбы мира и нас с вами.
Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: конструктивно, но без иллюзийНе дожидаясь того, «что скажут другие», мы делимся с вами впечатлениями от прошедшей вчера встречи на высшем уровне.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.