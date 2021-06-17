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четверг, 17 июня 2021 года   

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Политика

Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: конструктивно, но без иллюзий

Надежда Сикорская, Женева

Не дожидаясь того, «что скажут другие», мы делимся с вами впечатлениями от прошедшей вчера встречи на высшем уровне.

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Здоровье

Covid-19: вакцины защищают как минимум 12 месяцев

Заррина Салимова, Берн

По оценкам Федеральной комиссии по вакцинации, прививки обеспечивают защиту от нового коронавируса как минимум на один год. Это означает, что соответствующие положения и директивы могут быть адаптированы, а повторная вакцинация не понадобится до 2022 года.

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четверг, 17 июня 2021 года
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