Подписка на е-рассылку Печатное издание

среда, 16 июня 2021 года   

Главное на сегодня. 
Политика

Что угрожает Швейцарии?

Заррина Салимова, Берн

Ответы на этот вопрос даются в новом докладе «Безопасность Швейцарии 2021», подготовленном Разведывательной службой Конфедерации (SRC/NDB).

подробнее

Наши люди

Анастасия Кобекина: «Каждый исполнитель ищет свой ключ к публике»

Надежда Сикорская, Женева

Мы познакомились с этой талантливой виолончелисткой в 2011 году, на фестивале в Вербье. Этим летом, десять лет спустя, она даст там свой первый сольный концерт.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.11
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 80.09

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Встреча с Михаилом Шишкиным в Лозанне |
четверг, 17 июня 2021 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: въезд в Швейцарию должен быть облегчен

 С 28 июня Конфедерация планирует ослабить ограничения на въезд для граждан третьих стран, которые смогут доказать, что они вакцинированы. Федеральный совет примет окончательное решение по этому вопросу 23 июня.

Всего просмотров: 2,036

На пенсию – в 65 лет

 Обе палаты швейцарского парламента проголосовали за повышение пенсионного возраста для женщин до 65 лет. Женщинам в Швейцарии, таким образом, придется работать на год дольше, чтобы получить полную пенсию AVS/AHV.

Всего просмотров: 1,427

Референдум 13 июня: много решений за один день

 На втором в этом году референдуме швейцарцы высказались о двух инициативах и трех законах, а также о разных кантональных проектах.

Всего просмотров: 1,393
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Как получить Covid-сертификат?

 Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.

Всего просмотров: 2,405

Референдум 13 июня: много решений за один день

 На втором в этом году референдуме швейцарцы высказались о двух инициативах и трех законах, а также о разных кантональных проектах.

Всего просмотров: 1,393

Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: до завтра, господа президенты!

 Завтра, 16 июня, взоры всего мира будут обращены на женевский фонтан, вблизи которого президенты двух сверхдержав будут решать судьбы мира и нас с вами. 

Всего просмотров: 1,175
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top