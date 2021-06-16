Главное на сегодня.
|
Политика
Что угрожает Швейцарии?Заррина Салимова, Берн
подробнее
Ответы на этот вопрос даются в новом докладе «Безопасность Швейцарии 2021», подготовленном Разведывательной службой Конфедерации (SRC/NDB).
|
Наши люди
Анастасия Кобекина: «Каждый исполнитель ищет свой ключ к публике»Надежда Сикорская, Женева
подробнее
Мы познакомились с этой талантливой виолончелисткой в 2011 году, на фестивале в Вербье. Этим летом, десять лет спустя, она даст там свой первый сольный концерт.
Covid-19: въезд в Швейцарию должен быть облегченС 28 июня Конфедерация планирует ослабить ограничения на въезд для граждан третьих стран, которые смогут доказать, что они вакцинированы. Федеральный совет примет окончательное решение по этому вопросу 23 июня.
На пенсию – в 65 летОбе палаты швейцарского парламента проголосовали за повышение пенсионного возраста для женщин до 65 лет. Женщинам в Швейцарии, таким образом, придется работать на год дольше, чтобы получить полную пенсию AVS/AHV.
Референдум 13 июня: много решений за один деньНа втором в этом году референдуме швейцарцы высказались о двух инициативах и трех законах, а также о разных кантональных проектах.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.
Референдум 13 июня: много решений за один деньНа втором в этом году референдуме швейцарцы высказались о двух инициативах и трех законах, а также о разных кантональных проектах.
Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: до завтра, господа президенты!Завтра, 16 июня, взоры всего мира будут обращены на женевский фонтан, вблизи которого президенты двух сверхдержав будут решать судьбы мира и нас с вами.