Главное на сегодня.
Covid-19: въезд в Швейцарию должен быть облегченС 28 июня Конфедерация планирует ослабить ограничения на въезд для граждан третьих стран, которые смогут доказать, что они вакцинированы. Федеральный совет примет окончательное решение по этому вопросу 23 июня.
На пенсию – в 65 летОбе палаты швейцарского парламента проголосовали за повышение пенсионного возраста для женщин до 65 лет. Женщинам в Швейцарии, таким образом, придется работать на год дольше, чтобы получить полную пенсию AVS/AHV.
Референдум 13 июня: много решений за один деньНа втором в этом году референдуме швейцарцы высказались о двух инициативах и трех законах, а также о разных кантональных проектах.
Референдум 13 июня: много решений за один деньНа втором в этом году референдуме швейцарцы высказались о двух инициативах и трех законах, а также о разных кантональных проектах.
Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: до завтра, господа президенты!Завтра, 16 июня, взоры всего мира будут обращены на женевский фонтан, вблизи которого президенты двух сверхдержав будут решать судьбы мира и нас с вами.
Covid-19: въезд в Швейцарию должен быть облегченС 28 июня Конфедерация планирует ослабить ограничения на въезд для граждан третьих стран, которые смогут доказать, что они вакцинированы. Федеральный совет примет окончательное решение по этому вопросу 23 июня.