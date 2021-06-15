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четверг, 17 июня 2021 года
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Covid-19: въезд в Швейцарию должен быть облегчен

 С 28 июня Конфедерация планирует ослабить ограничения на въезд для граждан третьих стран, которые смогут доказать, что они вакцинированы. Федеральный совет примет окончательное решение по этому вопросу 23 июня.

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На пенсию – в 65 лет

 Обе палаты швейцарского парламента проголосовали за повышение пенсионного возраста для женщин до 65 лет. Женщинам в Швейцарии, таким образом, придется работать на год дольше, чтобы получить полную пенсию AVS/AHV.

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Референдум 13 июня: много решений за один день

 На втором в этом году референдуме швейцарцы высказались о двух инициативах и трех законах, а также о разных кантональных проектах.

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Референдум 13 июня: много решений за один день

 На втором в этом году референдуме швейцарцы высказались о двух инициативах и трех законах, а также о разных кантональных проектах.

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Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: до завтра, господа президенты!

 Завтра, 16 июня, взоры всего мира будут обращены на женевский фонтан, вблизи которого президенты двух сверхдержав будут решать судьбы мира и нас с вами. 

Всего просмотров: 1,011

Covid-19: въезд в Швейцарию должен быть облегчен

 С 28 июня Конфедерация планирует ослабить ограничения на въезд для граждан третьих стран, которые смогут доказать, что они вакцинированы. Федеральный совет примет окончательное решение по этому вопросу 23 июня.

Всего просмотров: 1,924
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